Patrick Cutrone indicato come possibile partente nella Fiorentina: per l’attaccante c’è anche la pista estera

Non solo Serie A per Patrick Cutrone. L’attaccante di proprietà del Wolverhampton in questa finestra di mercato potrebbe lasciare la Fiorentina. In Italia ci pensano Parma e Sampdoria, ma arrivano anche interessamenti dall’estero. Secondo quanto riportato da ‘Sky’, infatti, il Marsiglia si sarebbe fatto avanti per il 23enne, ancora a secco di gol in campionato quest’anno. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Saltata Milik-Atletico: il Napoli lo ha comunicato al giocatore

Il club francese è alla ricerca di un attaccante ed ha messo gli occhi anche su Milik: per l’attaccante polacco però il Napoli non si smuove dalla sua richiesta. Così dalla Francia hanno pensato anche a Cutrone che sta trovando poco spazio con la Viola e di recente ha cambiato agente.