CMIT TV | La moviola di Juventus-Udinese: giusto annullare i due gol

La MOVIOLA di Juventus-Udinese: Giusto ANNULLARE i Due Gol!

Juventus-Udinese, due gol annullati per fallo di mano: la moviola!



La Juventus ha battuto l'Udinese per 4-1 nel posticipo della 15esima giornata di Serie A. Oltre ai cinque gol segnati, due sono stati annullati a De Paul e Ramsey, entrambi per falli di mano. Ecco la moviola degli episodi insieme ai nostri Riccardo Meloni e Maurizio Russo.



