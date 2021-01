Tim down, problemi di connessione in tutta Italia per la rete fissa

Segnalati diversi problemi in tutta Italia per la rete fissa di Tim, da stamattina down per molti utenti

La rete di Tim per la connessione domestica è down in molte zone d’Italia. Diverse le segnalazioni da parte degli utenti che sono impossibilitati alla navigazione: il problema si è diffuso in tutta Italia, colpendo diverse zone del Paese, da Milano a Napoli, compresa Roma, come segnalato da diversi tweet degli utenti. Dall’operatore non sono arrivati, al momento, dettagli sull’accaduto, nonostante le segnalazioni stiano viaggiando in direzione degli account social dell’assistenza su Twitter.

Le interruzioni del segnale e le relative comunicazioni sono iniziate alle 5:00 di stamattina, con dei picchi raggiunti intorno alle 8:00, orario in cui moltissimi professionisti ancora in smartworking erano pronti a iniziare la giornata lavorativa. Continuano, però, a mancare delle soluzioni per quello che potrebbe essere un problema di non immediata risoluzione da parte dell’operatore.