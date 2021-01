La Serie A torna in campo il 6 gennaio con la 16esima giornata di campionato: grande attenzione per il big match Milan-Juventus, ecco tutti gli arbitri

Non c’è tempo per guardarsi indietro. Chiusa una giornata di campionato ecco che bisogna prepararne un’altra. Ieri sera Juventus-Udinese ha completato la 15esima giornata, tutte le big hanno vinto ad eccezione della Lazio che perde altro terreno. Mercoledì 6 gennaio, però, la Serie A torna già in campo e tutta l’attenzione sarà chiaramente per il big match serale tra Milan e Juventus.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, arbitri 16 giornata: Milan-Juventus a Irrati con Orsato al Var

L’AIA ha reso note tutte le designazioni arbitrali di questa 16esima giornata nella Befana. A ‘San Siro’ fischietto assegnato a Massimiliano Irrati mentre al Var ci sarà Daniele Orsato. L’AIA sceglie quindi la coppia più esperta possibile per la sfida che può dire molto sui rossoneri e non solo. Sampdoria-Inter a Valeri, Napoli-Spezia invece a Mariani. Ecco tutte le designazioni:

ATALANTA – PARMA h. 15.00

SACCHI

TOLFO – BERTI

IV: GIACOMELLI

VAR: GUIDA

AVAR: GALETTO

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

AYROLDI

LO CICERO – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI

CAGLIARI – BENEVENTO h. 12.30

ABBATTISTA

RANGHETTI – MIELE

IV: LA PENNA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO

CROTONE – ROMA h. 15.00

PICCININI

PERETTI – VONO

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: DE MEO

LAZIO – FIORENTINA h. 15.00

ABISSO

LIBERTI – FIORE

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: CARBONE

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

IRRATI

COSTANZO – LONGO

IV: DOVERI

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

NAPOLI – SPEZIA h. 18.00

MARIANI

BRESMES – MARGANI

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: DEL GIOVANE

SAMPDORIA – INTER h. 15.00

VALERI

PASSERI – VIVENZI

IV: MASSA

VAR: CHIFFI

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – GENOA h. 15.00

FABBRI

MASTRODONATO – ROBILOTTA

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: MELI

TORINO – H. VERONA h. 15.00

DI BELLO

TEGONI – TARDINO

IV: PASQUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORITO