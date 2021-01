L’Athletic ha annunciato ufficialmente il successore di Garitano: Marcelino è il nuovo allenatore della squadra basca

Marcelino riparte dall'Athletic. Dopo l'esonero di Gaizka Garitano, il club basco ha annunciato di aver affidato la panchina all'ex Valencia e Villarreal.

La squadra si trova attualmente al nono posto in Liga con 21 punti ed è reduce dalla vittoria per 1-0 contro l’Elche, che non è però bastata a Garitano per salvare la panchina. L’Athletic ha comunque deciso di affidarsi all’esperto Marcelino.