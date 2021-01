Dal futuro di Sarri all’interessamento della Juventus per Milik: parla Giovanni Martusciello, vice dell’ex Napoli in bianconero

Giovanni Martusciello, vice di Sarri sulla panchina della Juventus, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. L’allenatore è ancora sotto contratto fino al 2022 e sta trattando la risoluzione con il club bianconero. Martusciello si è espresso così sul futuro dell’ex Napoli, recentemente accostato proprio al club azzurro: “Da dove ripartirà? Non lo so. Questa pandemia ha frenato gli investimenti ed è difficile costruire un vestito adatto ad un allenatore con certi giocatori. Ritorno al Napoli? Gattuso sta facendo benissimo, gli faccio i complimenti perché non è facile”. ‘Dribblata’, dunque, la domanda su un eventuale ritorno in azzurro da parte di Sarri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Infine, Martusciello ha anche confermato l’interessamento della Juventus per Milik: “Se è stato cercato? Sì, faceva parte di un gruppo di calciatori importanti che interessavano al club già nella passata stagione”. Come anticipato da Calciomercato.it, però, per l’attaccante polacco sono balzate in prima fila Atletico Madrid e Marsiglia.