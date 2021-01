Calciomercato Parma, per Liverani ultima spiaggia contro l'Atalanta

Dopo la sconfitta col Torino, il tecnico del Parma, Fabio Liverani, dovrà fare risultato contro l’Atalanta per evitare l’esonero

Quella di mercoledì 6 gennaio contro l’Atalanta, potrebbe essere l’ultima spiaggia per Fabio Liverani. Il suo Parma fatica e le ultime due sconfitte consecutive, contro Crotone e Torino, hanno messo in serio dubbio la sua continuità sulla panchina dei ducali, dove è arrivato all’inizio della stagione in corso dopo l’esperienza al Lecce.

Alla fine, però, riporta ‘gazzetta.it’, la dirigenza ha optato per la conferma, visto il ravvicinato impegno di campionato contro i bergamaschi di Gasperini, che ieri hanno travolto il Sassuolo. In caso di passo falso, i nomi che circolano sono quelli già noti: oltre al ritorno di Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto, ecco spuntare anche l’ex Roberto Donadoni, Walter Zenga e Davide Nicola come possibili sostituti del 44enne allenatore capitolino.