Mese di gennaio che nonostante le temperature fredde sarà riscaldato dai movimenti di calciomercato. In casa Napoli si monitorano per il momento soprattutto le uscite. Atletico Madrid e Marsiglia le principali pretendenti per Milik, per il polacco le piste non mancano. Un Napoli che parallelamente ha ancora aperto un contenzioso con lo stesso Milik che finirà in tribunale, vicenda insomma ancora calda su vari fronti per la società azzurra.

Intanto, di lui ha parlato in conferenza stampa Villas Boas, tecnico del Marsiglia. “Ci interessa, è vero, ma non è l’unica opzione che abbiamo – ha spiegato – Peccato che la cosa sia uscita sui giornali. Riparleremo con il Napoli ma non c’è ancora una trattativa avanzata, né col club e né con il giocatore”.