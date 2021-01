Calciomercato Milan, dalla Francia | Accordo vicino per Simakan

Sprint del Milan per Simakan, obiettivo numero uno per rinforzare la difesa. In Francia si parla di intesa vicina con lo Strasburgo: ecco i dettagli

Il Milan accelera per Simakan che, viste le (solite) difficoltà per Kabak dello Schalke 04, è diventato l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa. A riguardo dalla Francia giungono ottime notizie: secondo ‘Telefoot’ il club rossonero e lo Strasburgo, che non sta passando certo un buon momento sul piano finanziario, sono vicini a un accordo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più importanti bonus. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Filtra ottimismo, come già anticipato da Calciomercato.it, nonostante sul centrale classe 2000 ci sia da battere una concorrenza importante, con il ricco Lipsia che al momento appare l’avversario più insidioso per Maldini e Massara.