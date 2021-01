Guardiola è molto interessato all’ingaggio di Sergio Ramos: concorrenza per la Juventus, il tecnico del Manchester City monitora la situazione

Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è in trattativa per il rinnovo. Tuttavia, l’accordo non è ancora stato trovato e tanti sono i club che si sono interessati allo spagnolo. In Italia c’è la Juventus, desiderosa di ingaggiare ‘El Gran Capitan’, ma non è la sola: anche PSG e nelle ultime ore il Manchester City monitorano sempre di più la situazione.

I Cityzens, riferiscono i colleghi di ‘ESPN‘, apprezzano molto le qualità di Sergio Ramos. In particolare Pep Guardiola, che non ha problemi ad accontentare il giocatore dal punto di vista contrattuale. Concorrenza non di poco conto per la Juventus, che ora potrebbe perdere lo spagnolo: tuttavia, la sua priorità è trovare l’accordo con Florentino Perez e restare a Madrid.