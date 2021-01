Per l’attacco della Juventus idea Fabio Quagliarella. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno a Torino

La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo, composto attualmente da Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Serve un nuovo giocatore da mettere a disposizione di Andrea Pirlo: in queste settimane sono circolati davvero parecchi nomi.

Non mancano le idee, tutte praticamente a costo zero o quasi, dal possibile ritorno di Llorente al sogno Giroud, mai tramontato. Non possono essere scartate le ipotesi Pavoletti, riserva di Simeone al Cagliari, e Graziano Pellè, di ritorno dalla Cina. Alla lista si aggiunge anche Fabio Quagliarella. Si tratterebbe di un ritorno a Torino per un attaccante non più giovanissimo, che però non ha mai perso il vizio del gol, come dimostrano gli ultimi anni alla Sampdoria.