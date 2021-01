La Juventus continua la caccia ad un nuovo attaccante per Pirlo: idea Choupo-Moting dal Bayern Monaco

A caccia di un attaccante. La Juventus non ha nascosto nelle dichiarazioni di ieri di Paratici e Pirlo la necessità di intervenire nel reparto avanzato dove il tecnico bianconero può contare soltanto su Ronaldo, Dybala e Morata. Con lo spagnolo infortunato, la necessità di intervenire sul mercato si è fatta più pressante e Paratici sta vagliando le opportunità per trovare l’occasione più favorevole. I nomi sono noti: da Llorente del Napoli a Pavoletti del Cagliari, passando per Pellè e l’affare Milik. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Juventus, occasione Choupo-Moting

Dalla Germania potrebbe però arrivare anche un nuovo candidato: si tratta di Eric Maxim Choupo-Moting, 32 anni, ex Psg arrivato al Bayern Monaco a parametro zero. I suoi primi quattro mesi in Baviera però sono stati caratterizzati da uno scarso impiego. Appena dieci presenze per un totale di 381 minuti giocati e tre gol realizzati.

Da dicembre ad oggi, nelle ultime cinque partite di campionato sono appena 4 i minuti in cui è stato chiamato a scendere in campo. Chiuso da Lewandowski e con il contratto in scadenza a giugno, l’attaccante del Camerun (con passaporto anche tedesco) potrebbe diventare un’idea per la Juventus, alla quale è stato già proposto in passato. Esperienza internazionale e basso costo ne fanno un profilo da tenere d’occhio. Se sarà sufficiente per farlo diventare anche un’ipotesi concreta lo dirà solo il tempo.