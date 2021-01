Appuntamento con la diretta di CMIT TV con Fabrizio Biasin: le ultime sulla Serie A e sui movimenti di mercato

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>>Â CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>>Â CLICCA QUI!

Quotidiano appuntamento con CMIT TV per gli aggiornamenti sulle ultime di calciomercato e per discutere dei temi caldi della Serie A tra le partite del 15esimo turno disputate ieri e quelle in programma mercoledì. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Conduce Marco Giordano con la direttrice Eleonora Trotta e Fabrizio Biasin che commenterà per noi gli argomenti principali di giornata. In collegamento anche il nostro Mirko Calemme.