Calciomercato, UFFICIALE: avventura in Portogallo per Davids

Calciomercato, prima esperienza da allenatore per Davids: ufficializzato l’accordo con una squadra portoghese

Debutto da allenatore in prima per Edgar Davids. L’ex centrocampista della Juventus è stato ingaggiato dallo Sporting Olhaense, squadra della terza divisione del campionato portoghese.

Per lui si tratta della prima esperienza da allenatore capo, dopo le precedenti come vice, l’ultima al Telstar, squadra di seconda divisione olandese. In Portogallo, trova una società di impronta ‘italiana’ con due soci di maggioranza su tre e quattro calciatori: Jacopo Finessi, Riccardo Galli, Denilson Gabionetta e Alessandro Coppola. La squadra è al quarto posto nel suo girone di campionato con 13 punti in 7 gare.