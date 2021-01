Non c’è solo il nome di Luciano Spalletti per la panchina del Cile: un altro italiano è considerato un nome interessante per la Roja

Non c’è solo Luciano Spalletti tra i nomi accostati alla panchina del Cile. La Federcalcio sudamericana guarda con attenzione anche ad un altro allenatore italiano: Roberto Donadoni. Lo riferisce ‘lacuarta.com’ che riporta anche alcune dichiarazioni provenienti dalla stessa Federazione calcistica cilena: “Donadoni è un nome interessante per il Cile – il pensiero dei dirigenti – ha l’esperienza giusta per accogliere questa sfida”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Tra i punti a favore di Donadoni, oltre all’esperienza internazionale con la Nazionale italiana e in Cina, anche il fatto che nel suo staff è presente anche Jorge Vargas, ex calciatore cileno con un passato anche in Italia che ha affiancato il tecnico bergamasco nell’avventura allo Shenzhen.

Per la panchina del Cile, oltre ai due italiani, in lotta ci sono anche José Pékerman, Miguel Herrera, Hernan Crespo e Sebastian Beccacece.