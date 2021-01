Massimiliano Allegri continua ad essere al centro delle voci di mercato, ma in caso di esonero è pronto il ritorno del grande ex

Momento complicato per Frank Lampard al Chelsea. Il manager inglese ha incassato una nuova sconfitta contro il Manchester City e la classifica è sempre più preoccupante. I Blues sono ottavi in classifica, a pari punti con il Southampton che ha una partita da recuperare. Non certo la posizione che si aspettava la dirigenza dopo l’importante campagna trasferimenti fatta nell’ultima sessione di mercato e da più parti si parla di esonero per l’ex centrocampista. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

In caso di cambio in panchina, si è parlato di una possibilità per Massimiliano Allegri ma il toscano non è l’unico candidato. Come si legge su ‘le10sport.com’, il Chelsea starebbe valutando un grande ritorno, quello di Andriy Shevchenko, attualmente commissario tecnico dell’Ucraina. L’ex attaccante del Milan, che ha militato a Londra per due stagioni, sarebbe un nome molto apprezzato da Abramovich. Shevchenko è rimasto molto legato alla società londinese, nelle cui giovanili milita il figlio Kristian.