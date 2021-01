Borussia Dortmund, Watzke ‘blinda’ Haaland: “Non andrà via in estate”

Borussia Dortmund, l’annuncio del dirigente del club Watzke sul futuro di Haaland: ecco cosa succederà

Continua a tenere banco il futuro di Erling Haaland, uno degli attaccanti più promettenti sul panorama internazionale. Ma dalla Germania, arriva uno stop improvviso alle voci di mercato. Il Ceo del Borussia Dortmund, Watzke, si dice sicuro che il giocatore non andrà via nel prossimo mercato estivo.

A ‘Kicker’ infatti spiega: “Non penso spingerà per andarsene. Lui e il suo agente Raiola sanno bene cosa possiamo offrirgli. Gli consiglio di fare come Lewandowski. Deve darsi il tempo di diventare un giocatore affermato a livello mondiale. Non può riuscirci entro un anno. E se andasse in un top club, come per esempio il Real Madrid, troppo presto, finirebbe per non essere considerato”.