Nome nuovo in ottica calciomercato Benevento. Per il reparto offensivo di Inzaghi si pensa ad un trequartista in scadenza di contratto

La sconfitta interna contro il Milan capolista con cui si è aperto il 2021 non cambia il giudizio positivo della prima parte di stagione del Benevento. Con 18 punti in 15 giornate, i sanniti occupano il decimo posto in classifica, a distanza di sicurezza rispetto alla zona calda. Ma il traguardo è ancora lontano e Filippo Inzaghi sa che ci sarà molto da lavorare per ottenere la salvezza. Visti i tanti acquisti della scorsa estate, i giallorossi potrebbero fare solo operazioni minori in questa sessione invernale, con i dirigenti già proiettati al futuro. In tale ottica, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Benevento sta pensando di prendere a costo zero Gokhan Karadeniz, 30enne fantasista turco che milita attualmente in patria con l’Hatayspor con cui è in scadenza di contratto a giugno. Le ‘Streghe’ continueranno a monitorare le sue prestazioni e nei prossimi mesi potrebbe muoversi in via ufficiale.