L’Atalanta ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Maehle dal Genk, le prime parole dell’esterno: “Sono qui per crescere”

Iniziano a muoversi gli ingranaggi del calciomercato, con l’Atalanta che oggi ha dato l’annuncio ufficiale del primo rinforzo: si tratta di Joakim Maehle, esterno danese in arrivo dal Genk. Il 23enne ha parlato per la prima volta in qualità di giocatore della ‘Dea’: “Sono un giocatore dinamico e so giocare su entrambe le fasce. Il mio obiettivo per il 2021 è quello di crescere, sia come calciatore che come uomo”. Per farlo, Maehle ha scelto di sposare il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Una grande prova di fiducia, come quella dell’Atalanta, che per il danese ha sborsato 10 milioni di euro.