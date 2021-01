Lampard rischia l’esonero dopo il crollo del Chelsea contro il Manchester City. Rodgers favorito su Allegri

Chelsea affondato a ‘Stamford Bridge’ dal Manchester City di Guardiola ieri sera nel big match di Premier League. Torna a tremare Frank Lampard, con la posizione del manager dei ‘Blues’ nuovamente a rischio dopo il tonfo per 3-1 al cospetto di de Bruyne e compagni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, domani gara decisiva | Allegri pronto a subentrare

Chelsea, Lampard trema: Rodgers in pole su Allegri

Già questa mattina – riporta Oltremanica ‘Indykaila News’ – è previsto un vertice tra i dirigenti del Chelsea per valutare la posizione di Lampard, con i londinesi deludenti in campionato dopo aver ottenuto brillantemente la qualificazione agli ottavi di Champions League. Lampard rischierebbe l’esonero, con Brendan Rodgers che sarebbe in pole nelle idee del sodalizio di Abramovich in caso di benservito all’ex centrocampista inglese. Nulla da fare quindi per Massimiliano Allegri, più volte accostato al Chelsea, con Rodgers che sarebbe pronto a lasciare la guida del Leicester (con il quale ha un contratto fino al 2025) pur di accettare un’eventuale chiamata dei ‘Blues’, panchina dei suoi sogni dopo aver allenato le giovanili ad inizio carriera.