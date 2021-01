E’ deceduto Aitor Gandiaga, 23enne esterno d’attacco dell’Athletic Bilbao che era in prestito al Gernika per un incidente stradale

Lutto in casa Athletic Bilbao: è deceduto Aitor Gandiaga, esterno d’attacco classe ’97 che era in prestito al Gernika in questa stagione. Il basco si è schiantato contro un autobus nei pressi di Marika-Xemein. L’Athletic ha espresso il proprio cordoglio sui profili social, twittando la foto del ventitreenne con la maglia del Gernika: “Enorme dolore per un giovane che ha lasciato il segno su Lezama. Un grande abbraccio a famiglia, amici e compagni di squadra di Gernika”.

⚫ Goian bego, 𝗔𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗴𝗮. Enorme dolor por un cachorro que dejó huella en Lezama. Un fuerte abrazo a familia, amigos y compañeros del @GernikaClub#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sRwc3EQwkA — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

Il suo decesso ha scosso anche Ibai Gomez, attaccante dell’Atheltic: “Riposa in pace Aitor Gandiaga. Non posso crederci. Le mie condoglianze a famiglia, amici, Athletic e Gernika“.