La Juventus di Andrea Pirlo riparte dopo la sconfitta contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. 3-1 rotondo nei confronti dell’Udinese di Luca Gotti e doppietta di Cristiano Ronaldo, capocannoniere bianconero in questa stagione

La Juventus non riprende da dove aveva concluso. La prima sfida del 2021 bianconero si è infatti conclusa con un 3-1 per la Vecchia Signora passata in vantaggio sul finire del primo tempo grazie alla rete di Cristiano Ronaldo.

Nella ripresa, su assist del solito portoghese, i bianconeri raddoppiano con Federico Chiesa, in grande stato di forma. Chiude infine le ostilità proprio Cristiano Ronaldo. Nel finale c’è gloria per Zeegelaar, esterno dell’Udinese, attento a correggere in rete sulla deviazione di Szczesny e per Dybala, che torna al gol proprio allo scadere.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 37 punti; Inter 36; Roma 30; Napoli* 28;Juventus* 27; Sassuolo 26; Atalanta 25*; Verona 23; Lazio 22; Benevento 18; Sampdoria 17; Bologna 16; Udinese* 15; Fiorentina 15; Cagliari 14; Parma 12; Torino, Spezia e Genoa 11; Crotone 9

*una partita in meno

**due partite in meno