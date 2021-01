Serie A, ecco come potrebbe risolversi il ‘giallo’ della contemporanea presenza di Ibrahimovic tra il Milan e Sanremo nel turno del 3 marzo

Il Milan attende con ansia il ritorno in campo di Ibrahimovic, fermo per infortunio da fine novembre. Attorno allo svedese si è intanto creata la querelle sulla sua presenza a Sanremo. Nei giorni tra il 2 e il 6 marzo, il centravanti sarà presenza fissa del Festival della Canzone italiana. Ma il 3 marzo c’è in programma anche, per il turno infrasettimanale di campionato, Milan-Udinese.

La soluzione che la Lega Serie A starebbe valutando sarebbe quella, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, di anticipare l’orario di tutte le gare tra il 2 e il 4 marzo, per il programma della 25a giornata, alle ore 19, invece che alle 20.45. Non per rispondere ad una esigenza specifica e nemmeno per venire incontro a richieste da parte del Milan, peraltro mai avvenute. Bensì per tutelare gli ascolti televisivi sia dell’uno che dell’altro avvenimento in palinsesto.