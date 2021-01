Pagelle e tabellino del primo tempo di Roma-Sampdoria, match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A 2020/21

Roma e Sampdoria vanno al riposo sullo 0-0 sotto la pioggia battente dell’Olimpico. Partita complicata per il terreno pesante, ma che offre buonissimi spunti tecnici soprattutto per merito dei giallorossi, Mkhitaryan e Pellegrini in particolare. Bene Smalling in difesa mentre l’attacco blucerchiato è in difficoltà. Lotta come un leone Thorsby, importante anche Yoshida. Peres leggerino.

Roma

Pau Lopez 6

Mancini 5,5

Smalling 6,5

Ibanez 6

Karsdorp 6

Villar 6

Veretout 6

Bruno Peres 5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 5,5

All.: Paulo Fonseca 6

Sampdoria

Audero 6,5

Yoshida 6,5

Colley 5,5

Tonelli 5,5

Augello 5,5

Candreva 6

Thorsby 6,5

Ekdal 6

Jankto 6

Verre 5

Quagliarella 5,5

All.: Claudio Ranieri 6

Arbitro: Chiffi 6

IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Farelli, Boer, Kumbulla, Jesus, Cristante, Diawara, Darboe, Podgoreanu, Perez, Mayoral, Providence.

All.: Paulo Fonseca.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

A disp.: Letica, Ravaglia, Bereszynski, Regini, Rocha, Askildsen, Damsgaard, Léris, Silva, La Gumina, Ramirez.

All.: Claudio Ranieri.

Ammoniti: Smalling (R), Yoshida (S)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Di Vuolo – Di Iorio

IV Uomo: Sacchi

Var: Guida

AVar: Carbone