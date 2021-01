Lotta Scudetto, Bergomi è certo: per l’Inter si fa dura!

Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport prima del calcio d’inizio di Inter-Crotone. La svolta di Conte e la lotta scudetto i temi trattati

L‘Inter è la prima squadra, in lotta per lo scudetto, a scendere in campo nel 2021. I nerazzurri vogliono battere il Crotone per tornare in testa e mettere pressioni al Milan. Una lotta scudetto che va allargata a diverse squadre secondo Bergomi. Prima del calcio d’inizio del match di San Siro, l’ex difensore nerazzurro ha così parlato della squadra di Conte e della lotta al titolo: “La svolta è arrivata quando ha rinunciato al trequartista e abbassando la squadra 20 metri e facendo giocare gli avversari. Vidal? Mancano i suoi gol, che non è riuscito ancora a finalizzare”.

SCUDETTO – “Conte è il valore aggiunto di questa Inter che non ha la rosa migliore perché penso che Juventus, Napoli e Milan, e anche la stessa Lazio sono squadre molto forti, costruite bene e da non sottovalutare la Roma, che è una squadra costante che non sbaglia contro le piccole. L’Inter potrà avere un vantaggio quando inizieranno le coppe”.