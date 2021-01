Juventus-Udinese, i voti ed il tabellino del primo tempo

Voti e tabellino della prima frazione del match tra Juventus ed Udinese, posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A

Partita importante per la Juventus contro l’Udinese per tenere il passo di Inter e Milan. A passare in vantaggio dopo 10 minuti però sono gli ospiti con De Paul, ma il gol viene annullato con l’aiuto del Var per fallo di mano. Bianconeri che però trovano la forza di ribaltare la situazione e trovano il vantaggio con Cristiano Ronaldo al minuto 31′. Termina 1-0 la prima frazione con quale apprensione di troppo per la squadra di Pirlo in difesa, che comunque chiude in vantaggio.

Juventus

Szczesny 6

Danilo 6

Bonucci 6

De Ligt 5.5

Alex Sandro 5.5

Chiesa 5.5

McKennie 6.5

Bentancur 6

Ramsey 6

Dybala 6

Ronaldo 7

All: Pirlo 7

Udinese

Musso 6.5

Bonifazi 5.5

De Maio 5.5

Samir 6

Stryger Larsen 6

Pereyra 6

Walace 6.5

De Paul 4.5

Zeegelaar 6

Lasagna 6

Pussetto 6.5

All: Gotti 5

Arbitro: Giacomelli 6

TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE 1-0 (risultato parziale)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Chiellin, Frabotta, Di Pardo, Portanova, Arthur, Da Graca, Kulusevski, Fagioli, Bernardeschi. All. Pirlo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Molina, Arslan, Coulibaly, Makengo, Mandragora, Palumbo, Ter Avest, Forestieri, Nestorovski. All. Gotti.

Arbitro: Piero Giacomelli (sezione Trieste)

Var: Rosario Abisso (sezione Palermo)

Marcatori: 31′ Ronaldo

Ammoniti: 7′ Chiesa, 33′ McKennie

Espulsi: