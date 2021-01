Juventus-Udinese, la scelta di Pirlo su Dybala

Juventus-Udinese, missione rimonta in classifica per i bianconeri: Pirlo ha preso una decisione su Paulo Dybala

La Juventus alla prima del 2021 contro l’Udinese con l’obiettivo di vincere e riscattare il ko contro la Fiorentina. Bianconeri che devono stringere i tempi e andare all’assalto di Milan e Inter in vista degli scontri diretti, per ricucire il gap in classifica. Pirlo vuole risposte importanti dai suoi e ragiona sulla formazione da opporre ai friulani.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, questa sera in campo potrebbe esserci Dybala dal primo minuto in luogo di Morata. Il tecnico punta molto sulla ‘Joya’, il cui contributo tecnico ritrovato potrebbe essere determinante nella seconda parte di stagione. L’argentino ieri è stato provato a lungo e in questi giorni si è allenato duramente con diverse sedute specifiche, le gare ravvicinate di gennaio imporranno molte rotazioni.