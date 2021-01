Prima del fischio d’inizio di Inter-Crotone ha preso la parola Beppe Marotta per fare il punto della situazione

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Crotone, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ facendo il punto anche dal punto di vista economico: “Rientra tutto in un concetto di normalità Sono dinamiche che tutte le società stanno vivendo. Abbiamo già delineato le linee guida sul mercato che non ci consentiranno di fare investimenti rilevanti soprattutto legato ai mancati introiti causa Covid. Credo che non solo l’Inter ma anche altre società non faranno grandi operazioni. Oggi proveremo a fare non solo una bella partita ma anche ad ottenere i tre punti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

AMBIZIONE – “Posso garantire che resta l’ambizione. Ieri c’è stato un comunicato molto esplicito del presidente che ha smentito ogni tipo di cessione del pacchetto di maggioranza. Siamo in un momento di contrazione economica a livello mondiale e dunque ogni club deve dare stabilità alla continuità gestionale ed è normale che non sia come prima. Oggi la prima situazione che va rivista è quella dei costi. La prima voce è quella relativa al costo del lavoro. I manager devono incidere qui e non incide solo sui club italiani”.