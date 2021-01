Nonostante il netto successo di oggi i tifosi dell’Inter si sono scatenati sui social in merito soprattutto al centrocampo: bocciato Vidal con un occhio a Eriksen

Vittoria netta ma non senza fatica per l’Inter che nella ripresa arrotonda il punteggio grazie a Lautaro, Lukaku e Hakimi dopo un primo tempo complicato che ha spinto Conte ad una mossa forte nel corso dell’intervallo. Il tecnico salentino ha infatti immediatamente sostituto un Vidal ampiamente sottotono e finito per giunta nel mirino del tifosi sui social.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter-Crotone, disastro Vidal: Conte è una furia!

LEGGI ANCHE >>> Inter-Crotone, primo tempo disastroso | Tifosi infuriati col pupillo di Conte

Nel corso del secondo tempo gli stessi supporters nerazzurri non hanno perso occasione per schierarsi invece dalla parte di Eriksen, preferito al cileno ex Barcellona.

Eriksen non funzionale all’Inter, Vidal funzionale agli avversari… — JM (@Tday22052010) January 3, 2021

per una partita fatta male Eriksen non ha più visto campo. Ora voglio vedere Vidal. Non lo voglio più vedere in campo. — Andrea Mion (@AndreeMion) January 3, 2021

Gagliardini supera Eriksen nelle gerarchie… #InterCrotone — Sono Marco (@marcocatania97) January 3, 2021

Al minuto 53 #Eriksen inizia il riscaldamento, al minuto 70 entra Gagliardini per per Barella. #InterCrotone #Amala — Manuel Rocchi (@SfrenzyChannel) January 3, 2021