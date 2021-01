Genoa-Lazio, Inzaghi: “Tanta delusione” | Messaggio alla squadra

Simone Inzaghi ha parlato dopo Genoa-Lazio, gara pareggiata dalla sua squadra

Simone Inzaghi deluso per il pareggio odierno della sua Lazio contro il Genoa. Il tecnico ha rilasciato alcune parole a fine gara: “Abbiamo approcciato bene e fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo, abbiamo fatto un solo gol e poi non siamo riusciti a soffrire a inizio ripresa. Andiamo via da Marassi con tanta delusione. Volevamo cominciare il nuovo anno con i tre punti – le sue parole riportate da ‘Sky Sport’ – Mercoledì avremo un’altra gara difficile contro la Fiorentina. Recuperi? Acerbi e Leiva hanno fatto entrambi una buona gara. Spero al più presto di recuperare Correa, Lulic e Fares“. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il tecnico ha proseguito la sua analisi: “Dobbiamo mantenere le nostre certezze e analizzare il fatto che non stiamo raccogliendo abbastanza. Lavoreremo su noi stessi e miglioreremo gli errori”.