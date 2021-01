Spezia-Verona mette di fronte due squadre in cerca di riscatto dopo una chiusura di 2020 non certo esaltante

Senza vittorie in campionato dal 7 novembre del 2020 (il trionfo a Benevento), lo Spezia inizia il 2021 ospitando il Verona. Una sfida particolare per mister Italiano che da giocatore ha vestito ben 260 volte la maglia dell’Hellas. Non ci sarà tuttavia spazio per le emozioni, visto che nelle ultime sette sfide in Serie A i padroni di casa hanno conquistato solamente due punti. Classifica decisamente più tranquilla per la squadra di Juric che, nonostante le due sconfitte nelle ultime tre gare dista solamente 4 punti dalla zona Europa League. Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Spezia-Verona

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Agudelo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tamèze, Veloso, Lazovic; Barák, Zaccagni; Kalinic.

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 36 punti; Milan 34; Roma 27; Sassuolo 26; Napoli* 25; Juventus* 24; Atalanta* 22; Lazio 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Udinese* e Bologna 15; Fiorentina e Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 10; Crotone** 9; Torino 8

*una partita in meno

** una partita in più