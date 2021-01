DIRETTA Serie A, Roma-Sampdoria 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra le squadre di Fonseca e Ranieri in tempo reale

La Roma riceve la Sampdoria in una gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi di Fonseca vogliono mantenere l’imbattibilità casalinga e centrare una vittoria per blindare il terzo posto in classifica che varrebbe la prossima Champions. I blucerchiati del grande ex Ranieri, invece, sognano il colpaccio per raggiungere quota 20 punti ed essere già a metà dell’opera sulla strada per la salvezza. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

CLASSIFICA: Inter** 36 punti; Milan 34; Roma 27; Sassuolo 26; Napoli* 25; Juventus* 24; Atalanta* 22; Lazio 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Udinese* e Bologna 15; Fiorentina e Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 10; Crotone** 9; Torino 8

*una partita in meno

** una partita in più