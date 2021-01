DIRETTA Serie A, Parma-Torino 0-0: si parte – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di Liverani e Giampaolo in tempo reale

Il Parma e il Torino si affrontano in uno scontro salvezza molto delicato valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i gialloblu di Liverani vogliono tornare al successo che in casa manca addirittura da tre mesi per allontanarsi dalla zona calda. Dall’altra i granata di Giampaolo vanno a caccia di una vittoria per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Tardini’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta; Cornelius, Karamoh. All. Liverani

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty Rodriguez; Verdi; Belotti. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Inter** 36 punti; Milan 34; Roma 27; Sassuolo 26; Napoli* 25; Juventus* 24; Atalanta* 22; Lazio 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Udinese* e Bologna 15; Fiorentina e Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 10; Crotone** 9; Torino 8

*una partita in meno

** una partita in più