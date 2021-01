DIRETTA Serie A, Genoa-Lazio 0-0 | Partiti! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ballardini e Inzaghi in tempo reale

La Lazio fa visita al Genoa nel primo impegno del 2021 valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti di Inzaghi non possono permettersi altri passi falsi e hanno bisogno dei tre punti per restare in corsa per un posto nella prossima Champions. I rossoblu dell’ex Ballardini, invece, vogliono dare seguito alla vittoria sullo Spezia per uscire dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Ferraris’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro. All. Ballardini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 36 punti; Milan 34; Roma 27; Sassuolo 26; Napoli* 25; Juventus* 24; Atalanta* 22; Lazio 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Udinese* e Bologna 15; Fiorentina e Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 10; Crotone** 9; Torino 8

*una partita in meno

** una partita in più