DIRETTA Serie A, Fiorentina-Bologna 0-0 | Partiti! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra le squadre di Prandelli e Mihajlovic in tempo reale

La Fiorentina affronta il Bologna nel derby degli Appennini valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la clamorosa vittoria contro la Juventus che ha chiuso il 2020, i viola di Prandelli vogliono iniziare bene il nuovo anno e centrare un altro successo per operare il sorpasso in classifica proprio sui rossoblu di Mihajlovic, reduci da tre pareggi di fila. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Inter** 36 punti; Milan 34; Roma 27; Sassuolo 26; Napoli* 25; Juventus* 24; Atalanta* 22; Lazio 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Udinese* e Bologna 15; Fiorentina e Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 10; Crotone** 9; Torino 8

*una partita in meno

** una partita in più