Per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, l’Atalanta di Gasperini ospita il Sassuolo di De Zerbi: una sfida dal sapore Europeo

Ancora alle prese con la questione ‘Papu’ Gomez, l’Atalanta torna in campo e, per la prima sfida del 2021, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Sassuolo. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono reduci dal pareggio esterno contro il Bologna; di contro, i neroverdi di Roberto De Zerbi hanno battuto la Sampdoria lontano dalle mura amiche, conquistando il quarto posto in classifica. Una sfida che si preannuncia spettacolare. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-SASSUOLO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 36 punti; Milan 34; Roma 27; Sassuolo 26; Napoli* 25; Juventus* 24; Atalanta* 22; Lazio 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Udinese* e Bologna 15; Fiorentina e Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 10; Crotone** 9; Torino 8

*una partita in meno

** una partita in più