Juventus-Udinese chiude la quindicesima giornata di Serie A, Calciomercato.it seguirà il posticipo serale in tempo reale

Chiuso il 2020 in maniera disastrosa, la Juventus è chiamata ad una reazione immediata dopo lo 0-3 contro la Fiorentina. La vetta della classifica è sempre più lontana e l’unico risultato ammissibile dai tifosi questa sera contro l’Udinese è la vittoria. Senza lo squalificato Cuadrado, Pirlo è obbligato a cambiare qualcosa sugli esterni. In casa friulana, c’è voglia di riscattare la sconfitta interna contro il Benevento, che ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi in campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Udinese

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All.: Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Milan 37 punti; Inter 36; Roma 30; Napoli* 28; Sassuolo 26; Atalanta 25*; Juventus** 24; Verona 23; Lazio 22; Benevento 18; Sampdoria 17; Bologna 16; Udinese** 15; Fiorentina 15; Cagliari 14; Parma 12; Torino, Spezia e Genoa 11; Crotone 9

*una partita in meno

**due partite in meno