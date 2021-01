Calciomercato Torino, la panchina di Giampaolo ancora in bilico: Cairo alla ricerca di un successore sulla panchina granata

Il Torino riparte nel 2021 sperando di invertire nettamente la tendenza rispetto alla prima parte di stagione. Contro ogni pronostico, granata all’ultimo posto in classifica e che oggi a Parma si giocano molto. Come Marco Giampaolo, perennemente sulla graticola in questa sua avventura che somiglia sempre più a un incubo. Cairo valuta i nomi per la successione, ecco chi è in pole.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Parma-Torino, Giampaolo sul mercato | Gli obiettivi dei granata

Calciomercato Torino, D’Aversa per il dopo Giampaolo: la chiave

‘Tuttosport’ ribadisce i contatti in corso da tempo con Roberto D’Aversa, ex tecnico del Parma. Ci sarebbe unità di intenti tra la dirigenza granata e l’allenatore, si starebbero muovendo anche gli intermediari. C’è da risolvere il contratto ancora in corso tra lo stesso D’Aversa e i gialloblu’, valido fino al 2022, con ancora 3,5 milioni lordi che gli emiliani devono corrispondergli. Ipotesi decisamente più economiche porterebbero a Nicola (ancora un milione lordo nei prossimi sei mesi da contratto con il Genoa) o a Donadoni, attualmente libero. Restano invece sullo sfondo Semplici e Longo.