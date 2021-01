Fabio Liverani, allenatore del Parma, potrebbe essere non così saldo sulla panchina del club ducale dopo la sconfitta interna contro il Torino di Marco Giampaolo

Un altro risultato deludente per il Parma e per Fabio Liverani, tecnico dei ducali, che potrebbe rischiare dopo la sconfitta interna contro il Torino di Marco Giampaolo. Attualmente la squadra di Krause ha totalizzato soltanto 12 punti e, nel prossimo turno sfiderà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, non il più semplice degli avversari.

Al suo posto, per la panchina dei ducali, occhio ai profili di Walter Zenga, Davide Nicola, Leonardo Semplici ed il grande ex Roberto Donadoni. Ma la sensazione è quella che vede nella trasferta di Bergamo l’ultima occasione per l’attuale allenatore dei gialloblu.