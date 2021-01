Il Milan vuole il difensore centrale e ha già proposto allo Strasburgo un’offerta molto alta per Simakan: risposta negativa dei francesi

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, in modo tale da completare la rosa di Stefano Pioli e puntare allo scudetto. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, si è messo all’opera per garantire al suo allenatore un calciatore in grado di entrare nelle sue rotazioni. L’obiettivo numero uno sembra essere Mohamed Simakan, classe 2000 in forza allo Strasburgo, per il quale il Milan pare abbia già fatto un’offerta.

Milan, offerta allo Strasburgo per Simakan

Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport.com’, il Milan è tornato alla carica per garantirsi le prestazioni di Simakan, difensore centrale dello Strasburgo. Il club rossonero ha già offerto 15 milioni di euro, ma dal club francese è arrivato il primo rifiuto. Simakan è in scadenza nel 2023 e, almeno per adesso, gli alsaziani non vogliono lasciarselo scappare. Verosimilmente, però, Maldini tornerà alla carica per assicurarsi il giocatore, che questa stagione ha disputato tutte e 17 le partite da titolare in Ligue 1, mettendo anche a segno un gol. L’obiettivo del dt rossonero è quello di proseguire con la cosiddetta ‘linea verde’, in modo tale da garantire al club un futuro stabile dal punto di vista economico oltre che tecnico.