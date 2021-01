La Juventus punta a chiudere in tempi brevi l’operazione con il Genoa per il baby centrocampista Rovella

La Juventus stringe i tempi per Nicolò Rovella. Anche nella giornata di ieri – riporta ‘Tuttosport’ – ci sarebbero stati dei nuovi contatti con il Genoa e l’entourage del baby centrocampista per cercare di trovare la quadra definiva e chiudere l’affare. Il nodo sarebbe legato alla permanenza del giocatore in prestito in Liguria, ma c’è ottimismo nell’ambiente bianconero per la buona riuscita dell’affare.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Pogba: lo United lo cede a una condizione

Juventus, affare Rovella: la situazione

Juve e Genoa avrebbero trovato un accordo sulla base di 10 milioni di euro, con Rovella che dovrebbe restare nelle fila rossoblu fino alla prossima estate o fino al giugno 2022. Nell’operazione rientrerebbe anche una contropartita e in pole ci sarebbe Portanova, profilo gradito a Preziosi e che cambierebbe maglia con la formula del prestito. No invece del Genoa a Tongya, proposto dalla Juve, che avrebbe chiuso invece per il momento all’uscita di Frabotta a sinistra. In ballo ci sarebbe anche il nome di Petrelli, come Tongya talento dell’Under 23 bianconera.