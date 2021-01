Perisic è nella lista dei cedibili di Conte a gennaio: per il croato spunterebbe nuovamente il Bayern Monaco

Ritorno di fiamma del Bayern Monaco per Ivan Perisic. L’esterno croato è nella lista dei trasferibili di Antonio Conte a gennaio e, se arrivasse un’offerta congrua al valore del cartellino, potrebbe lasciare l’Inter nella finestra invernale. Sul giocatore classe ’89 ci sarebbe nuovamente l’interesse dei bavaresi sul mercato, come scrive la testata ‘Don Balon’.

Inter, il Bayern torna su Perisic: c’è l’offerta

Il club campione d’Europa in carica sarebbe quindi tornato all’assalto di Perisic che proprio nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Bayern, mettendo in bacheca il ‘Triplete’ compresa l’ultima Champions League. Rummenigge e soci avrebbero intenzione di mettere sul piatto 10 milioni di euro, la cifra richiesta dall’Inter per la cessione immediata del croato. Perisic sarebbe sulla lista dei cedibili di Conte e il Bayern potrebbe rappresentare un’ottima opzione anche per lo stesso laterale offensivo in caso di addio definitivo al sodalizio di Suning.