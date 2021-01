L’espulsione di Sandro Tonali in Benevento-Milan fa molto discutere i tifosi: il centrocampista salterà il big match con la Juve

E’ bufera sui social per l’espulsione di Sandro Tonali in Benevento-Milan. Il centrocampista rossonero è criticato per il suo intervento (anche se c’è chi non lo ritiene da rosso), ma soprattutto per le sue prestazioni. In tanto mettono in risalto il suo approccio negativo all’ambiente rossonero ed intanto per Pioli si profila una nuova emergenza con la squalifica anche dell’ex Brescia.

Lo dico da mesi e la giusta espulsione per l’intervento fuori tempo su Ionita lo conferma: #Tonali è lontano anni luce dai ritmi del Milan e del gioco in serie A (a dire il vero non insostenibili). Perde palloni, arranca, colleziona cartellini. Una delusione.#BeneventoMilan pic.twitter.com/k7peZmFsam — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 3, 2021

#BeneventoMilan

Grave l’espulsione di #Tonali 3 giorni prima del match scudetto con i bianconeri.

Partita scudetto falsata dall’AIA.

Il miglior centrocampista non potrà scendere in campo. — Roberto Pietra (@ticoti70) January 3, 2021

Io lo ripeto per sicurezza, tonali fossone scampato. 40 milioni buttati al cesso per uno che l’anno prossimo tornerà in serie b — alessandro (@aledibbbb) January 3, 2021

Tonali non è da Milan…un pensiero che ho da tanto…oggi non può giocare titolare x me… — Ernesto Cozzetto (@ecozzetto) January 3, 2021

Ha rovinato una partita Tonali, questa con l’uomo in meno non la vinci mai — Marco (@MarcoMacagnino5) January 3, 2021

Tonali 🤬🤬🤬 — Milan Rossonerolandia (@Rossonerolandia) January 3, 2021

Grande ingenuità di Tonali, ma l’espulsione mi sembra esagerata #BeneventoMilan — Simone Baldetti (@BaldoSimo) January 3, 2021