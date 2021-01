Filip Djuricic non è neanche in panchina per Atalanta-Sassuolo. Frizioni con De Zerbi: finisce in tribuna

Esclusione eccellente in Atalanta–Sassuolo, match della 15esima giornata di Serie A in corso al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo con i padroni di casa già in vantaggio per 2-0. Filip Djuricic, infatti, non è neanche in panchina a causa di alcune frizioni con De Zerbi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il fantasista serbo era appena tornato a disposizione dell’allenatore, ma finisce dunque in tribuna non per problemi fisici ma per scelta tecnica. A fine partita sarà lo stesso tecnico neroverde a fare chiarezza sull’episodio. Il 28enne è stato uno degli assoluti protagonisti del Sassuolo in questa prima parte di stagione. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.