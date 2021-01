SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato, il Milan ha più bisogno di rinforzi

Nel sondaggio odierno di Calciomercato.it abbiamo chiesto chi fra Milan, Inter e Juventus necessita maggiormente di rinforzi a gennaio

Mancano solamente due giorni all’apertura della finestra invernale del calciomercato. Per le big di Serie A sarà l’occasione di rinforzarsi in vista del rush finale della stagione, quello dove tutti i nodi vengono al pettine e si decidono le sorti dei trofei. Nel sondaggio odierno, abbiamo chiesto ai follower di ‘Calciomercato.it‘ su ‘Twitter’ quale grande squadra italiana necessita maggiormente di rinforzi. Secondo i nostri utenti, con un corposo 45,8% dei voti, è il Milan il club che ha bisogno di più colpi per riuscire a raggiungere lo scudetto.Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

📊 MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x 📊 -2 all’inizio del #calciomercato: #Juventus, #Inter, #Milan e le altre sono alla ricerca di occasioni 🤔 Quale big di #SerieA ha maggior bisogno di rinforzi❓ 📲 RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 2, 2021

Al secondo posto, poi, è arrivata la Juventus: secondo il 26,7% dei votanti i bianconeri devono assolutamente intervenire sul mercato per cercare di raddrizzare una stagione che rischia di assumere contorni drammatici. Terzo posto, invece, per l’Inter con il 20% delle preferenze. Infine, per il 7,5% dei votanti sono altre le squadre italiane che necessitano maggiormente di rinforzi nella sessione di gennaio.