Arrivano le parole dell’allenatore della Juventus Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per parlare il giorno prima della sfida all’Udinese. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Credo che partiremo bene, ho trovato una squadra vogliosa di ripartire dopo la partita con la Fiorentina. Con l’Udinese sarà difficile, hanno giocatori forti fisicamente e nelle ripartenze. Gennaio sarà un mese importante, con tante competizioni come la finale di Supercoppa. Ci sarà spazio per tutti perché ci saranno tante partite”.

Juventus-Udinese, le parole di Pirlo sulla Fiorentina

Inevitabile per Pirlo soffermarsi anche sul match contro la Fiorentina, dov’è arrivata una sconfitta per 0-3 poco prima della sosta: “Alla ripresa degli allenamenti abbiamo parlato della partita con la Fiorentina. Una lunga riunione in cui abbiamo parlato degli obiettivi futuri, è stata anche produttiva. La partita è stata completamente sbagliata e non dovevamo chiudere così il 2020”. Prosegue poi l’allenatore bianconero: “Non vorrei vedere più partite come quella. Per il resto il cammino è stato buono, abbiamo le qualità per migliorare ancora. Sul 2021? Spero che si risolvano le questioni extracalcio: speriamo tutti di tornare alla normalità, superando questa pandemia. Per il calcio speriamo di avere belle soddisfazioni”.