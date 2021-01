Il centrocampista si ritira all’età di 30 anni e rescinde con l’Hellas Verona. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti e le sue parole sul suo futuro

Emmanuel Badu ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 30 anni. Il centrocampista non stava riuscendo a imporsi con l’Hellas Verona e il suo percorso in Serie A era nettamente meno rilevante rispetto a quanto prometteva alcuni anni fa. Da qui la decisione di ritirarsi e di rescindere il contratto con i veneti.

Badu si ritira, dunque, all’età di 30 anni. Il centrocampista ha parlato delle prospettive per la sua carriera e di cosa vorrà fare in futuro ai microfoni di ‘Joy Sports Link’: “Per ora non ho ancora deciso cosa farò dopo il ritiro dal calcio giocato. Allenare è di certo un’opzione, ma mi piacerebbe di più fare lo scout per un club. Sarebbe stupendo poter fare lo scout per l’Udinese in Africa“.