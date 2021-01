In questi giorni Nicolò Zaniolo è finito al centro della cronaca per la sua vita privata e la gravidanza dell’ex fidanzata: a tal proposito sono intervenuti la mamma del giocatore e l’agente

Nicolò Zaniolo è balzato in prima pagina a causa di vicende relative alla vita privata, ovvero la gravidanza dell’ex fidanzata Sara. Ad ufficializzarlo dopo le indiscrezioni è stato lo stesso calciatore della Roma, che ha voluto mettere fine a ogni voce extra-calcio. In queste ore sono però emerse nuove dichiarazioni ai ‘danni’ del talento giallorosso, a cui hanno risposto sia la mamma Francesca Costa che l’agente Claudio Vigorelli.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, non c’è ancora l’accordo per Reynolds | Confermata anticipazione CM.IT

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Zaniolo, parla la mamma: “Qualcuno vuole rovinargli la carriera”. L’agente: “Dalla Roma nessuna chiamata”

“A Nicolò non interessa fare gossip, ma quando leggo certe cose non posso restare in silenzio. Noi abbiamo assolutamente cacciata di casa Sara, l’abbiamo sempre trattata come una figlia. È vero che la ragazza alcuni mesi fa aveva già abortito, ma lei e Nicolò lo hanno deciso insieme e non è assolutamente vero che noi abbiamo cambiato casa per scappare da lei. Lo abbiamo fatto anche per scaramanzia, dal momento che mentre eravamo nell’altra casa Nicolò ha subito due gravi infortuni. Volevamo cambiare aria”, le parole di mamma Francesca a ‘Radio Radio’.

LEGGI ANCHE >>> Roma, le condizioni di Pedro e Calafiori in vista della Samp. E c’è anche un altro assente

La paura più grande è solo una per la mamma di Zaniolo: “Che qualcuno voglia rovinargli la carriera, perché non è facile gestire Nicolò come calciatore. Ha 20 anni, ci troviamo a volte in difficoltà, poi magari arriva qualcuno che lo influenza. E non siamo d’accordo anche con questa situazione della nuova fidanzata (la modella Madalina Ghenea di 12 anni più grande, ndr)”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

All’interno della trasmissione sono arrivate anche le dichiarazioni di Claudio Vigorelli, l’agente di Zaniolo: “Sono storie che succedono soprattutto a questa età ed essendo accaduto a un giocatore come Nicolò Zaniolo, giocatore talentuoso della Roma, c’è stato questo clamore. Il resto dovrebbe restare all’interno delle famiglie”. Nessuna ripercussione però da parte del club giallorosso, anzi: “Mi hanno fatto piacere le parole di Fonseca sulla professionalità del ragazzo, la Roma non ha nulla da eccepire in quel senso. Torneremo a pensare al campo. Deve ritrovare la serenità, fa vedere che è un leone fuori dal campo ma qualche fragilità ce l’ha”. Infine a proposito di una chiamata dalla società, non contenta della situazione: “Io non ho ricevuto chiamate dalla Roma, anzi c’è vicinanza e sostegno da parte dei dirigenti. I social? sono un male necessario”.