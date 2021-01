La Roma affronta la Sampdoria con qualche defezione importante per Fonseca: c’è anche un’ulteriore assenza in difesa

Paulo Fonseca e la Roma tornano in campo per il primo match del 2021. Contro la Sampdoria i giallorossi vogliono blindare il terzo posto, con l’insidia dell’ex Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Sono tante le assente per il tecnico portoghese per la sfida di domani alle 15 dell’Olimpico. Mirante e Spinazzola sono già out a causa degli infortuni riportati nelle ultime partite del 2020, Zaniolo sta recuperando dall’infortunio al ginocchio e Pastore è tornato in gruppo ma non è pronto.

Si sono aggiunti poi in questi giorni anche gli infortuni di Pedro e Calafiori: entrambi hanno riportato una lesione al flessore destro che li terrà fuori per il match con la Sampdoria e non solo. I due verranno valutati nei prossimi giorni, ma intanto la Roma dovrà rinunciare anche a Federico Fazio. L’argentino è infatti la defezione dell’ultima ora: neanche lui sarà convocato, a causa di un fastidio al ginocchio sinistro.