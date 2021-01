Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, sottolineando un tema decisamente interessante riguardante il centrocampo. Analizziamo il match contro il Benevento

Stefano Pioli non vuole cali di concentrazione contro il Benevento, in una partita che storicamente ha sempre dato qualche problema al Milan. Il tecnico, in conferenza stampa, si è soffermato anche su un calciatore in particolare: stiamo parlando di Sandro Tonali. Il centrocampista ex Brescia non è ancora riuscito a esplodere con la maglia rossonera, ma il suo percorso è chiaro: “E’ evidente che è in continua crescita. Doveva capire come muoversi al meglio in campo: aveva sempre fatto il vertice nel centrocampo a tre”.

Milan, Tonali in crescita: Pioli punta forte su di lui

Il talento arrivato dal Brescia era stato presentato come uno dei prospetti più brillanti del calcio italiano. Molti hanno storto il naso, vedendolo finire in panchina in diverse occasioni, a vantaggio di Bennacer e Kessié. Il futuro di Tonali, però, non è affatto in discussione. Pioli ha spiegato in maniera limpida come l’ex Brescia stia affrontando un percorso tattico.

I movimenti e i compiti sia in fase difensiva che in impostazione sono completamente diversi in un centrocampo a tre rispetto a quello a due. Il piano è permettere al talento di integrarsi al meglio e fare la differenza in mediana, conquistando la titolarità fissa solo quando sarà totalmente pronto a splendere. Intanto Tonali è sempre più pronto e il Milan lo aspetta: nei tanti impegni da qui a fine stagione, dovrà riconquistare la scena e convincere tutti. A partire da Benevento.